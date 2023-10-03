Cami imamından depremde ölenler için 'pis koku'lu sözler! Diyanet inceleme başlattı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:37

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:48

Konya'daki Tahir Büyükkörükcü Camisi’nde Seyfullah Akyiğit isimli imamın cemaate hitap ederken kullandığı sözler tepki çekti.

"Hatay'daki depremde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin koktuğunu, ancak Suriyeli olduğu öğrendiği bir kişinin bedeninin ise mis gibi koktuğunu" öne süren Akyiğit'in sözleri başta depremde yakınlarını kaybedenler olmak üzerine büyük tepkiye yol açtı.

Konunun gündem haline gelmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı da devreye girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

İmam Akyiğit'in tepki çeken açıklamaları şöyle:

“Deprem oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar: ‘3-5 hafta geçti, Hatay’daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok. Hatta içinden böyle mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını, hayattayken ne iş yapardı? Sorduk, 'Suriyeli bir kardeşimiz bu' diyor. Bu tam bir peygamber aşığı idi, Resulullah’a naat yazardı, şiirler yazardı, gece gündüz dilinde Resulullah’ın aşkı eksik olmazdı. Allahuekber! Görüyor musunuz?”