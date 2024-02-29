Camide AKP propagandası

AKP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Yavuz Kurt, Hatuniye Cami avlusuna reklam panosu koydurarak kendi afişini astırdı. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, “İbadethanelere siyaset karıştıran bu zihniyet, tam bir akıl tutulması yaşıyor. Büyük bir skandalla karşı karşıyayız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:10
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Manisa’da AKP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Yavuz Kurt’un, parti logosunun bulunduğu Berat Kandili kutlaması için hazırlatılan reklam panosunun Hatuniye Camii avlusu içerisine yerleştirdi. Şaşkınlıkla karşılanan reklama CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper sert tepki gösterdi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

“CAMİYE PARTİ REKLAMI YERLEŞTİRDİLER”

CHP’li Özalper, “Akıl tutulması yaşayan, kazanmak için camiye bile siyaset karıştıran bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Camileri kendi parti binaları gibi kullanan AKP’nin son yaptığı hareket, büyük bir skandaldır. Hatuniye Camii’nde, abdest alınan bölgeye kurulan, içerisinde parti logosu bulunan bu reklam panosu vatandaşlarımızdan büyük bir tepki topladı. Camiye ibadet için giden vatandaşlarımız, AKP reklamı iliştirilen bir reklam panosuyla karşılaşıyor. Kazanmak için ibadethanelere siyaset sokan bu zihniyet, ülkemizi büyük bir kutuplaştırmaya sürükledi ve sürüklemeye de devam ediyor” diye konuştu.

“AKP ADAYININ MANİSALILARA ÖZÜR BORCU VAR”

Özalper “Siyasi partilerin adaylarının Berat Kandili kutlama mesajları elbette her yerde paylaşılmalıdır. Bizim burada karşı olduğumuz hareket, içerisinde AKP logosu da bulunan bu panonun cami içerisine yerleştirilmesidir. AKP adayının tüm Manisalılara bir özür borcu vardır” dedi. Cami cemaati de “Burası siyaset yerimi” diyerek reklam panosuna tepki gösterdi.


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