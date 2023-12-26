Can Ataklı şehit ailelerinden özür diledi

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattığı Can Ataklı, X hesabından açıklama yaptı.

Ataklı, 22 dakikalık konuşmasının sadece 9 saniyelik bir kısmının servis edildiğini aleyhine bir linç kampanyasına dönüştüğünü söyledi.

Ataklı, şunları kaydetti:

"Mesleğe tam 47 yıl önce başladım. Çok güzel günlerin yanı sıra büyük sıkıntılar yaşadığım dönemler de oldu elbette. Yazdıklarım söylediklerim nedeniyle zaman zaman ağır eleştirilerle hatta linç kampanyaları ile çok karşılaştım. Ancak hiçbiri dünkü YouTube konuşmamdan sonra başlatılan linç kampanyası kadar büyük olmadı.

22 dakikalık konuşmamın sadece 9 saniyelik bir bölümü saray trolleri ve yandaş medya tarafından servis edildi ve kıyamet koptu. Bunca yıllık meslek hayatımda neler yaptığımı, neler yazdığımı neler söylediğimi bilenler elbette buna gülüp geçti ama, kampanya o kadar büyük hale geldi ki beni çok sevenler bile korkuya kapıldı.

'ÖZÜR DİLERİM...'

PKK terörünü başladığı günden beri bilen ve izleyen biriyim. Her şehit haberi geldiğinde benim de yüreğimin nasıl yandığını bilen biliyor, zaten bu anlatılmaz, içi yanan insanın tutum ve davranışlarına yansır bu. Ancak bugün öyle bir ortamda yaşıyoruz ki azgın bir şovenizm bir anda tüm ülkeyi esir alabiliyor, yaratılan algıdan toplumun tüm kesimleri etkilenebiliyor. Dünkü konuşmamda şehit cenazelerini istismar ederek bunu kin ve nefrete çevirmek isteyenleri eleştirirken söylediğim bir cümle konuşmanın tamamını değil sadece o bölümünü bile tam izlemeyen birçok şehit yakınını kırmış olabilir. Bu nedenle öncelikle hepsinden özür dilerim.

Buna karşı yanlış bir şey yapmadığımı, iktidarın hâkim kıldığı algı operasyonunun hedefine oturtulduğumu da söylemek istiyorum."