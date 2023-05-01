Can Ataklı'dan Selçuk Bayraktar'a sert sözler: Bu işin b...kunu çıkardı, kayınpederin Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:51

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:51

Seçime sayılı günler kala, siyasetteki 'savunma sanayi' tartışması da sürüyor.

Son olarak Korkusuz gazetezi yazarı Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

"KAYINPEDERİN ERDOĞAN OLMASA..."

Ataklı şöyle konuştu:

"Bu Damat efendi.. Bugüne kadar dedim ki; 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b...kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları. Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum lan."

Can Ataklı'nın sözler sosyal medyada gündem oldu.