Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?

Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.02.2024 - 03:00

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik fezleke önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Ancak Atalay ile ilgili AKP ve MHP arasında tartışmalar “hukuki çerçevede” devam ediyor.

AYM’nin TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili iki kez “hak ihlali” kararı vermesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ikinci “hak ihlali” kararı sonrasında da “hak ihlali kararına uyulmaması” yönünde hüküm vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iki yargı organı arasındaki tartışmalara son vermek amacıyla Atalay hakkındaki milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki fezlekenin TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasını istemişti.

Ancak AKP içinde “Atalay’ın yeniden milletvekili olarak TBMM’ye gelebileceği” de konuşuluyor. AKP içinde, AYM’ye bu kez “hak ihlali” yönünden değil, “milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali yönünde başvuru yapabileceği” dillendiriliyor. AYM’nin de Atalay ile ilgili CHP’li Enis Berberoğlu ve DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarını “emsal alarak”, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararına iptal kararı verebileceği” ifade ediliyor. AYM’nin “iptal kararı” sonrasında da Atalay’ın yeniden TBMM’ye gelebileceği ifade ediliyor.

‘YETKİSİ BULUNMUYOR’

Atalay’ın AYM’ye başvurusu sonrasında TBMM’ye yeniden gelebilmesi ile ilgili tartışmalarda MHP’li hukukçular, “AKP’den ayrılıyor.” Atalay’ın 18 yıl hapis cezası aldığı ifade edilirken, Atalay’ın AYM’ye “milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali” yönünde başvuramayacağı ileri sürülüyor. Anayasanın 85. maddesindeki hükümde “84. maddenin 2. fıkrasındaki ‘kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali’nin AYM’ye başvuru arasında sayılmadığı” ifade ediliyor. MHP, AYM’nin anayasada yer alan 84. maddenin 2. fıkrasındaki “milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlama halinde düşmesi” hükmüne göre “kararın iptali yönünde yetkisinin bulunmadığını” belirtiyor.

‘İHLAL KARARI VERİLİRSE TEMELSİZ KALACAK’

Can Atalay’ın avukatları, önümüzdeki günlerde “Can Atalay”ın seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle tekrar AYM’ye başvuracaklarını açıkladı. Başvuru sonucunda AYM’nin “hak ihlali” kararı vermesi ve bu kararın Meclis’te okunmasıyla Can Atalay hakkında da CHP’li Enis Berberoğlu ile DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu formülünün uygulanması üzerinde duruluyor. AYM’nin yeniden “hak ihlali” kararı vermesi durumunda Atalay hakkında nasıl bir sürecin işleneceği merak konusu oldu.

Atalay’ın avukatlarından Evren İşler, AYM kararlarının uygulanmadığında ne yapılacağına ilişkin bir hukuki düzenlemenin olmadığını kaydetti. İşler, hukuki açıdan hiçbir şeyin değişmediğini ve ihlalin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. İhlalin giderilmesinin koşulunun da Atalay’ın tahliyesi ve milletvekili olarak görevine başlaması olarak açıkladı. İşler, Berberoğlu ve Gergerlioğlu formüllerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusuna ilişkin ise “Meclis bir gün hukuka uymaya karar verirse elbette ki bunu yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

Avukat Deniz Özen, henüz karara bağlanmamış iki başvurularının AYM’de beklediğini belirterek ihlal kararı verilmesi durumunda Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin temelsiz hale geleceğini belirtti.