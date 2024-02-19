Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çanakkale'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çanakkale'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çanakkale Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çanakkale'de Ülgür Gökhan Belediye Başkanı seçildi.
Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
CHP
Göz Atın
Ülgür Gökhan
46.178 %60,73
AKP
Ayhan Gider
27.080 %35,61
BĞMSZ
İlyas Terzi
990 %1,30
SAADET
582 %0,77
BBP
446 %0,59
DSP
Aydeniz Taşova
279 %0,37
TKP
Reyhan Yıldırım
262 %0,34
BTP
Şehabettin Kısa
220 %0,29
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