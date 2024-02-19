Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çanakkale'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çanakkale'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:43
Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çanakkale'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çanakkale Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 12 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çanakkale'de Ülgür Gökhan Belediye Başkanı seçildi.

Çanakkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

CHP

Göz Atın
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Ülgür Gökhan

46.178 %60,73

AKP

Ayhan Gider

27.080 %35,61

BĞMSZ

İlyas Terzi

990 %1,30

SAADET

582 %0,77

BBP

446 %0,59

DSP

Aydeniz Taşova

279 %0,37

TKP

Reyhan Yıldırım

262 %0,34

BTP

Şehabettin Kısa

220 %0,29


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