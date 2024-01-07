Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:23

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Çanakkale'den aday olan Jülide İskenderoğlu'nin hayatı merak edildi. Peki, Çanakkale AKP Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu kimdir? Jülide İskenderoğlu nereli, kaç yaşında? Jülide İskenderoğlu'nun önceki görevleri neler?

JÜLİDE İSKENDEROĞLU KİMDİR?

AKP Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Jülide İskenderoğlu 1972 yılında Balıkesir'de doğdu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2003 yılında Çanakkale İl Kadın Kolları yönetiminde görev aldı ve daha sonra sırasıyla; AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Yerel Yönetimler Başkanı, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanmasını takiben yapılan kongrede seçilerek İl Kadın Kolları Başkanı olarak görevine devam etti. 5 Aralık 2015 tarihinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı MKYK Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27.Dönem Çanakkale Milletvekili seçildi. 4 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde tekrar MKYK Üyesi seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilerek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yapmıştır.