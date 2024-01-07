Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Aydın'den aday olan Mustafa Savaş'nin hayatı merak edildi. Peki, Aydın AKP Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş kimdir? Mustafa Savaş nereli, kaç yaşında? Mustafa Savaş'ın önceki görevleri neler?

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.1991 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Uyeliği, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Uyeliği, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Uyeliği ve Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine, AK Parti Aydın İli Dördüncü Sıra Milletvekili Adayı olarak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerine AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine Aydın İli Dördüncü sıra Milletvekili Adayı olarak, 1 Kasım 2015'te ise Üçüncü sıra Milletvekili Adayı olarak katıldığı seçimlerde TBMM 26.Dönem Aydın Milletvekili olarak görev almaya hak kazandı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, MKYK Üyesi ve Ekonomi Danışma Kurulu görevlerini yürütmüş olup 21 Mayıs 2017 AK Parti 3. Olağanüstü Kongresinde yeniden MKYK Üyesi olarak seçildi ve Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 2024 Yerel seçimlerinde Aydın'dean aday oldu.

MUSTAFA SAVAŞ EVLİ Mİ?

TBMM'de 26.Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini de yürütmekte olan Savaş, Orta düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.