Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa

Çanakkale'de, aralarında İyi Parti Merkez İlçe Teşkilat eski Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 300'e yakın üye partiden istifa etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.03.2024 - 10:07
Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa
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İYİ Parti’nin Çanakkale teşkilatında Barbaros Mahallesi Başkanlığı üyesi olan 300’e yakın kişi istifa etti. İstifa edenler arasında İl Genel Meclis Üyesi Metin Beceren ile Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek de bulunuyor.

Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu.

Partinin emek verenleri olarak istifa ettiklerini açıklayan Demirbilek, "İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İyi Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz" dedi.


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