Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü... Erdoğan: 'Bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:42

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeler kaldırıldığında aynı yüzlerin göründüğünü söyleyerek, "Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar" dedi.

Şehitler Abidesi'nde konuşan Erdoğan, "Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadele ve cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır destanla Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz.

1000 yıllık vatanımız Anadolu’nun müdafaası için gönül coğrafyamız ve Anadolu’nun dört yanından gelen yiğitlerin her bir ferdine Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında sınırlarımız ve ötesinde ülkemizin güvenliği milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevladan kolaylıklar diliyoruz. Türkiye ve Türk Milleti olarak Çanakkale’de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde 'Eski dünya yeni dünya bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk' diyor.

Ülkemizin 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Egemenliğimize göz yuman darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıkları fay hatları haline dönüştürmeye çalışan yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretim ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı."

"ZAFERİ, EN BÜYÜK KUŞATMALARI YAŞADIĞIMIZ DÖNEMDE ELDE ETTİK"

"Çanakkale’de bu millet erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, öğrencisiyle hocasıyla, çalışanıyla iş vereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk’ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar. Dün Çanakkale’de yakılan ateş milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır.

Biz Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik."

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

"Bugünkü Türkiye’nin hamdolsun altyapısı ile siyasi ve teknolojik gücüyle ekonomisi ile hedeflerini hayata geçirme noktasında çok daha büyük imkanları vardır. 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına 11 şehrimizde 100 binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatadır.

Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkazı kısa sürede kaldırıp yeni konutların teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Çanakkale destanından alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Çanakkale Deniz Zaferimizin 109.yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.

18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Çanakkale destanında imzası olan erinden komutanına kahraman Mehmetçiklerimizin her birini şehit ve gazilerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum."