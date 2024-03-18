Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü... Erdoğan: 'Bugün de sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler
Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl
Dönümü Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yılda maruz kaldığı her
hadisenin gerisine bakıp maskeler kaldırıldığında aynı yüzlerin göründüğünü
söyleyerek, "Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda
Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp
anladılar" dedi.
Şehitler Abidesi'nde konuşan Erdoğan, "Dün Çanakkale'de
yakılan ateş milli mücadele ve cumhuriyetin ilanı ile neticelenmişti. Şimdi de
eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye yüzyılı vizyonuyla yaktığımız
ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla gayesine
ulaşacaktır" dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
"Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır destanla
Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.
Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine
nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz.
1000 yıllık vatanımız Anadolu’nun müdafaası için gönül
coğrafyamız ve Anadolu’nun dört yanından gelen yiğitlerin her bir ferdine
Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında sınırlarımız ve
ötesinde ülkemizin güvenliği milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece
gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevladan kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye ve Türk Milleti olarak Çanakkale’de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de
farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş
sergiliyoruz. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde 'Eski
dünya yeni dünya bütün akvam-ı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi hakikat
mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, çehreler başka, lisanlar, deriler
rengarenk. Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk' diyor.
Ülkemizin 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine
bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini
sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Egemenliğimize göz
yuman darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği
olan farklılıkları fay hatları haline dönüştürmeye çalışan yine bunlardı.
Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretim ve istikrarımızı sabote
edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı parçalayarak milletimize zulmedenler
bunlardı."
"ZAFERİ, EN BÜYÜK KUŞATMALARI YAŞADIĞIMIZ DÖNEMDE ELDE
ETTİK"
"Çanakkale’de bu millet erkeğiyle kadınıyla, genciyle
yaşlısıyla, öğrencisiyle hocasıyla, çalışanıyla iş vereniyle tek vücut olup
düşmana geçit vermemişti. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her
birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca
yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk’ün fıtratının
değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu görüp anladılar. Dün
Çanakkale’de yakılan ateş milli mücadele ve Cumhuriyetin ilanı ile
neticelenmişti. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye
yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere
çıkarmasıyla gayesine ulaşacaktır.
Biz Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları
tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir
dönemde elde ettik."
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
"Bugünkü Türkiye’nin hamdolsun altyapısı ile siyasi ve
teknolojik gücüyle ekonomisi ile hedeflerini hayata geçirme noktasında çok daha
büyük imkanları vardır. 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına 11 şehrimizde 100
binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar
bunun ispatadır.
Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkazı kısa
sürede kaldırıp yeni konutların teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından
milletimizin gösterdiği örnek dayanışma takdire şayandır. Çanakkale destanından
alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birlik beraberliğimize,
kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse
yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam
edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan,
afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Çanakkale Deniz Zaferimizin
109.yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum.
18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Çanakkale destanında imzası olan erinden komutanına kahraman Mehmetçiklerimizin her birini şehit ve gazilerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum."
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