İYİ Partili Akalın: Tayyip Erdoğan MHP'yi elimizden aldı Devlet Bey'e iade etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Biz MHP'yi aldık, Tayyip Erdoğan elimizden aldı Devlet Beye iade etti" dedi.
İYİ Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Tekirdağ'da partisinin 10 Mart'taki lansman programında yaptığı konuşmadan dikkat çeken bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.
2017 yılında MHP'nin olağanüstü kurultay ve bununla ilgili yargı sürecinde yaşananları hatırlatan Akaln, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi Devlet Bahçeli'ye teslim ettiğini ve iktidarını kendi muhalefetini dizayn ederek sürdürdüğünü ifade etti.
Akalın'ın o sözleri şöyle:
"Türk milliyetçileri önce MHP içerisinde muazzam bir politik mücadele yaptılar. Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük demokratik mücadeleydi. Biz MHP'yi aldık, Tayyip Erdoğan bizim elimizden aldı Devlet Beye iade etti. Niye? Erdoğan bir şövalye, bir alp değil bir pusucudur. Erdoğan muhalefetini tanzim etmek sureti ile iktidarını devam ettirebilen bir politik liderdir."
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