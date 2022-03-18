Çanakkale'de KYK yurtlarında kalan öğrencilere 'köprü açılışına katılın' baskısı

18 Mart 2022 Cuma, 16:11

Çanakkale'deki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılan açılış törenine katılmaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

KYK yurdunda kalan bir öğrenci, "Açılışa özel anons yapılıyor. Katılmayacaklarını söyleyen gençlere baskı yapıyorlar. Güvenlikle beraber geziyorlar. Katılmayacağını söyleyen öğrencilere nedenini soruyorlar. Belirli bir neden söylemeyince tekrar bir baskı söz konusu" diye konuştu.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları Üniversite Sorumlusu Eren Saraç, parti binasında bugün düzenlediği basın toplantısında duruma tepki gösterdi. Yaşananların hukuksuz olduğunu söyleyen Saraç, şöyle konuştu:

"Bugün AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da katılacağı Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için üniversite içerisinde ve KYK yurtlarında yapılan çalışmalara karşıyız. Köprü açılışı herkesin davetine icabet göstermesi gereken milli bir gururken yapılan bu gruplaştırmalar ve örgütleme çalışmaları üniversite ortamını germeye, öğrencilerin siyasi kimliğini ortaya çıkarmaya çalışmakta ve bizleri ayrıştırmaktadır. Devlete bağlı kurumlarda yapılmaması gereken bu olayı kınıyoruz. Sorumluların cezalarını almalarını istiyoruz.

ÇOMÜ Topluluk Tüzüğü’nde ‘Hiçbir siyasi ve dini görüşü destekleyici çalışma yapmaz’ maddesinin hiçe sayıldığını, KYK Yurt Kayıt Taahhütnamesi’ne göre ‘Yurt öğrencileri üzerine siyasi baskı uygulamak’ maddesinin de çiğnendiğini belirtmek isteriz. KYK yurtlarında odalara gelip açılışa katılacak kişiler için isim toplamak, KYK yurtlarının içerisine AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın posterlerini bir üniversite topluluğu adı altında asmak ve KYK yurtlarında yapılan anonslar etik dışıdır. KYK yurtlarında tüm bu çalışmaları ÇOMÜ Genç Liderler Topluluğu yapmaktadır. Gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konudan sonra iyice açığa çıkan ÇOMÜ'de bir öğretim görevlisinin öğrencilere AKP propagandası yapması ve sosyal medya hesaplarını takip ettirmesi kabul edilemez."