Canan Kaftancıoğlu: '2.5 milyon hanenin kapısını çaldık'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i âlem çalışmamızla birlikte İstanbul’daki 2 milyon 273 bin 754 hanenin kapısına CHP örgütleri tarafından gidildi” dedi.

Aile ziyaretlerinden örnekler veren Kaftancıoğlu, genel itibarıyla hayat pahalılığı, ulaşım zorlukları ve bunalmışlığın arttığını belirtti.

Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Belki İstanbul’da 2.5 milyon hanenin kapısı hiçbir siyasi parti tarafından bu şekilde sistematik bir şekilde çalınmadı. Eskiden zenginler vardı, fakirler vardı. Bir de orta direk vardı. Artık İstanbul’da da ne yazık ki orta gelir seviyesine sahip kimse kalmamış. Artık nitelikli yoksullar oluşmuş. Bir de bir avuç zengin kalmış. AKP bir konuda insanları eşitlemeyi başardı. Bir avuç insan dışındakileri yoksullukta eşitledi” şeklinde konuştu.