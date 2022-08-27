Canan Kaftancıoğlu: '2.5 milyon hanenin kapısını çaldık'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün “80 Günde Devr-i âlem” kampanyasıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. İstanbul’da ev ziyaretlerinin yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Kaftancıoğlu, İstanbul’da vatandaşın içinde bulunduğu durumun gerçekliğine ait verileri kamuoyuyla paylaştı.
Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i âlem çalışmamızla birlikte İstanbul’daki 2 milyon 273 bin 754 hanenin kapısına CHP örgütleri tarafından gidildi” dedi.
Aile ziyaretlerinden örnekler veren Kaftancıoğlu, genel itibarıyla hayat pahalılığı, ulaşım zorlukları ve bunalmışlığın arttığını belirtti.
Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Belki İstanbul’da 2.5 milyon hanenin kapısı hiçbir siyasi parti tarafından bu şekilde sistematik bir şekilde çalınmadı. Eskiden zenginler vardı, fakirler vardı. Bir de orta direk vardı. Artık İstanbul’da da ne yazık ki orta gelir seviyesine sahip kimse kalmamış. Artık nitelikli yoksullar oluşmuş. Bir de bir avuç zengin kalmış. AKP bir konuda insanları eşitlemeyi başardı. Bir avuç insan dışındakileri yoksullukta eşitledi” şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- Komplo teorisi mi
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran