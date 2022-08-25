Kaftancıoğlu Reuters'a konuştu: Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:03

Yargıtay mayıs ayında Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "devleti alenen aşağılamak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen beş yıla yakın hapis cezasını onadı ve siyasi yasak getirdi.

Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği haziran ayında yargıtay tarafından düşürüldü. Bu ay içinde ise İstanbul Savcılığı, Kaftancıoğlu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma açtı. Kaftancıoğlu'nun gelecek hafta başında ifade vermeye gitmesi bekleniyor.

Soruşturmaya konu olan ifade 12 Ağustos'ta CHP il gençlik kolları başkanlarına yönelik yaptığı konuşmada dile getirildi. Kaftancıoğlu konuşmasında "... Belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" dedi.

Güncel verilere göre sadece 2020 yılında 7,790 tane cumhurbaşkanına hakaret davası açılırken, karar alınan davaların sadece yüzde 14'ü beraat ile sonuçlandı.

ÖRGÜTLENME VE SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLADI

Kaftacıoğlu'nun siyasetçi profilini güçlendiren özelliği ülke genelindeki seçmenin yüzde 19'unu barındıran dev kentte Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun almasını sağlayan seçimlerde örgütlenmeyi ve sandık güvenliğini sağlamasıydı.

Kaftancıoğlu'na göre Erdoğan'ı en çok kızdıran politik figürlerden olmasının nedenlerinden biri de ses çıkaran kadın olması.

Kaftancıoğlu, "Birincisi kadınım, yani onların beklentisi, kadınlar biri parmak sallandığında ses çıkarmaz. Bence şahsıma yönelik saldırının altında yatan şeylerden biri bu" dedi.

Kaftancıoğlu'na göre ikinci neden ise parti teşkilatının örgütlenme kabiliyeti ve seçmen ile kurduğu temas.

Kaftancıoğlu bu durumu, "Konuşmak yerine iş yapmayı tercih ediyorum, İstanbul'da İl Başkanı olduğum andan itibaren örgütlediğimiz ve sonuç aldığımız işler onların hoşuna gitmeyen işler. Çünkü belki İstanbul'da bu derece ilk kez vatandaşla temas kuruluyor. İnsanlardan bir ilgi görülüyor. Örgüt sistematik çalışmanın ne olduğunu bu sayede öğreniyor" şeklinde özetledi.

2019 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

"Bu iktidarın hoşuna gitmez, böyle bir rakip olması" diyen Kaftancıoğlu özellikle İstanbul seçimleri nedeniyle iktidarın kızgınlığının temelini tekrarlanan 2019 seçimlerine atıfta bulunarak şu şekilde açıkladı:

"İlk seçim sonunda 14,000 küsur oyla kazanılmış. 14,000 küsür oy ne demek biliyor musunuz? İstanbul'da 31,200 küsür sandık vardı. Yani 31,200 sandığın yedi bininden tek bir oyu yok etmek, bu kadar basit... Evet. Bunu yaptırmayan biri ya da sistem ya da bunun başında olan bir kişiden hoşlanılmaması anlaşılır."

Kaftancıoğlu'na göre, iktidarlar kavga eden değil, kararlı insanlardan hoşlanmazlar:

"Ve benim de bulunduğum yerde dünyaya dair, Türkiye'ye dair, kadınlara dair, Türkiye'deki siyasete dair hayallerim var. Bu hayaller bugünün iktidarını korkutuyor."

NASIL BİR BAŞKAN ADAYI?

Türkiye'nin çok sağlam temelleri olduğuna inandığını ve Atatürk'ün Türkiye'yi çok sağlam temellerle kurduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu'na göre "Türkiye Cumhuriyeti kolonları AKP iktidarı tarafından çatlatıldı."

Kaftancıoğlu Türkiye'de olması gereken başkan adayı profilini yıllar önce kafasında belirlemiş:

"Bireysel değil gerçekten örgütlü mücadeleyle bu süreçleri yönetebilen, 'benim bildiğim doğrudur' diyen değil, doğru olan bilgiye, belgeye doğru yerden ulaşan ahlaklı, namuslu. Oturduğu koltuktaki gücü kendisini etkilemeyecek. Ve ne yazık ki çok zarar verdikleri için devletin kurumlarına devlet deneyimi olan birinin olmasını ve siyasi egolarından ve hırslarından arınmış biri olmasını arzu ediyorum ve Türkiye'deki değişimin ancak bu şekilde mümkün olacağını düşünüyorum."

Kaftancıoğlu, kendisinin cumhurbaşkanı adayını ise şu şekilde tanımlıyor:

"Tanıdığım, bildiğim ve gördüğüm için Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında bu söylediğim süreçlerin hepimiz açısından çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu ülkenin ihtiyacı olan lider sakin lider...Ya da mikrofonlarda boş konuşan tutamayacağı sözleri veren siyasetçi değil sakin ve kararlı ve ne yapacağını bilen siyasi lidere ihtiyacı var."

Kaftancıoğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının seçim zamanı geldiğinde 6'lı masa tarafından açıklanacağını, bununla ilgili bir sorun olmadığını ifade etti.