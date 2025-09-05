'Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin'le birlikte il binasına gidecek' iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski basın danışmanı Can Poyraz, Kaftacıoğlu'nun Gürsel Tekin ile beraber pazartesi günü il binasına gideceğine dair iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından, söz konusu iddianın 'kesinmiş gibi' yazıldığı bir paylaşımı alıntılayan Poyraz, Kaftancıoğlu'nun bir yakınının ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ve bu nedenle kendisinin İstanbul dışında olduğunu belirterek şunları yazdı:

"Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır."

Peki bu “net bilgi”den bizim neden haberimiz yok?



Yazmak zorunda kaldığımı belirterek:



Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak;… https://t.co/gbwmalKf1P — Can Poyraz 🍉 (@canpoyraz) September 5, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamış ve "CHP'lilerin seçmediği hiç kimse CHP'nin binasına giremez" demişti.

Kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına pazartesi gideceğini açıklamıştı. Tekin'e, kayyum heyetinin yanı sıra Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceği öne sürülmüştü.