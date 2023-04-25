Canan Kaftancıoğlu isyan etti: 'Yetkililere sesleniyorum'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:15

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:15

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yetkililere, "Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız paraları neden vakıflara aktarıyorsunuz" sorusunu yöneltti.



Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililere sesleniyorum! Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız ve gariban öğrencilerin de cebindeki 5 kuruşu verdiği paraları devlet eliyle depremzedelere ulaştırmak yerine NEDEN vakıflara aktarıyorsunuz?Aracı kullanmadan iş yapamıyor musunuz?"