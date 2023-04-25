Canan Kaftancıoğlu isyan etti: 'Yetkililere sesleniyorum'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesine yardım denilerek toplanan paraların deprem bölgesi yerine vakıflara aktarıldığını duyurdu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yetkililere, "Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız paraları neden vakıflara aktarıyorsunuz" sorusunu yöneltti.
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yetkililere sesleniyorum! Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız ve gariban öğrencilerin de cebindeki 5 kuruşu verdiği paraları devlet eliyle depremzedelere ulaştırmak yerine NEDEN vakıflara aktarıyorsunuz?Aracı kullanmadan iş yapamıyor musunuz?"
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