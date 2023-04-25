Canan Kaftancıoğlu isyan etti: 'Yetkililere sesleniyorum'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, deprem bölgesine yardım denilerek toplanan paraların deprem bölgesi yerine vakıflara aktarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:15
Canan Kaftancıoğlu isyan etti: 'Yetkililere sesleniyorum'
Abone Ol google-news

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yetkililere, "Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız paraları neden vakıflara aktarıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Yetkililere sesleniyorum! Okullarda öğrencilerimizden deprem bölgesine yardım diyerek topladığınız ve gariban öğrencilerin de cebindeki 5 kuruşu verdiği paraları devlet eliyle depremzedelere ulaştırmak yerine NEDEN vakıflara aktarıyorsunuz?Aracı kullanmadan iş yapamıyor musunuz?"

 


canan kaftancıoğlu deprem bölgesi deprem para

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler