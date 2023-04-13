Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 2018 göndermesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı "Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok" açıklamasını eleştirdi. Kaftancıoğlu, 2018 yılındaki seçimlere atıfta bulundu.
14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 1 ay kala, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tv100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok" diyen İnce, "Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum" ifadesini kullandı.
İnce, "İttifak diye bir şey yok artık. Bu iş bitti, imzalar toplanmış, kampanyamızı yapıyoruz, ben geziyorum. İkinci tura ben kalacağım diyorum, kalamazsam o zaman konuşuruz" diye konuştu.
CANAN KAFTANCIOĞLU: "BİZZAT TANIĞIYIM"
İnce'nin bu çıkışı gündem yaratırken, CHP'den jet yanıt geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak İnce için "Hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım" ifadelerini kullandı.
Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 13, 2023
Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahminin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım.
Seçim 1 turda bitebilir ve göreceksiniz #HepBirlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter. https://t.co/I04l0Mgb7w
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