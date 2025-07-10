Candan Yüceer'den operasyonlara sert tepki: 'Demokrasiyi, adil yargılanma hakkını savunmaya devam edeceğiz!'

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Yüceer, "Türkiye'de şu an gerçekten özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediyelere yönelik bir düşmanlık hukuku adeta işliyor. Ardı sıra operasyonlar, sürekli bir itibarsızlaştırma, dizerek götürme gibi bir şekliyle bir adeta masumiyet karinesi, kişisel haklar, hukukun üstünlüğü hiçe sayılarak gerçekten bir süreç devam ediyor" dedi.

"SEÇİMLE ALINAMAYAN BELEDİYELERE İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

Kendilerinin hem milletin iradesini hem hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını, masumiyet karinesini savunduğunu belirten Yüceer, şöyle konuştu:

"Tabii ki genel başkanımız da bizler de bir insana suçu varsa yargılanmasın, seçilmişe dokunulmasın gibi bir şeyde değiliz ama adalet, hakkaniyet, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı bunlar bizler için çok kıymetli değerler. Bunlar her zaman ifade ettiğimiz bugün de ifade ettiğimiz dün de bunları söylüyorduk, bugün de söylüyoruz, yarın da bunları söylemeye devam edeceğiz. Ama adeta burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik sürekli bir soruşturmalar, gözaltına almalar, tutuklamalar sürekli bir suç isnat etme süreci var. Toplumdaki algıda seçimle alınmayan belediyelere bir itibar suikasti yapılıyor. Aman hizmet yapamasınlar, aman itibarsızlaşsınlar. Bu noktada maalesef yargı eliyle yürütülen bu süreçte bizler her zaman olduğu gibi gene hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, adil yargılanma hakkını savunmaya da devam edeceğiz tabii ki."