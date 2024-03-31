Çankaya 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çankaya'da seçimi kim kazandı? Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İrfan Değirmenci kaç oy aldı?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:55

Çankaya yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Duhan Kalkan

CHP

Hüseyin Can Güner

İYİ Parti

Osman Topal

DEM Parti

Türkan Demir

Yeniden Refah

Mustafa Erikli

Zafer Partisi

Esmaül Hüsna Aslan

Saadet

İbrahim Temel

Memleket

Veli Özçelik

TİP

İrfan Değirmenci

Büyük Birlik

Erol Koçoğlu

HÜDA PAR

Emine Alpsoy

DEVA Partisi

Selin Karsak Karaduman

ÇANKAYA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.