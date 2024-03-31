Çankaya 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Çankaya'da seçimi kim kazandı? Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İrfan Değirmenci kaç oy aldı?
Çankaya seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Çankaya'da hangi aday ne kadar oy aldı? Çankaya Belediye başkanı kim oldu? İrfan Değirmenci kaç oy aldı?
Çankaya yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Duhan Kalkan
CHP
Hüseyin Can Güner
İYİ Parti
Osman Topal
DEM Parti
Türkan Demir
Yeniden Refah
Mustafa Erikli
Zafer Partisi
Esmaül Hüsna Aslan
Saadet
İbrahim Temel
Memleket
Veli Özçelik
TİP
İrfan Değirmenci
Büyük Birlik
Erol Koçoğlu
HÜDA PAR
Emine Alpsoy
DEVA Partisi
Selin Karsak Karaduman
ÇANKAYA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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