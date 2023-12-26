Çankaya Belediye Başkan aday adayı Eminağaoğlu: ‘Cumhuriyet için yola devam’
CHP Çankaya Belediye başkan aday adayı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Cumhuriyet için yola devam diyerek aday adayı oldum” dedi.
Çankaya Belediye Başkanlığı için aday adayı olan CHP’li Eminağaoğlu, planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Çankaya’nın sadece bir ilçeden ibaret olmadığını ve derin anlamlar içerdiğini söyleyen Eminağaoğlu, “Çankaya demek, bir yerel yönetim birimi olarak demokrasi demek” ifadelerini kullandı. Eminağaoğlu, aday adaylığı nedenini “Yıllarımı ve yaşamımı hak, hukuk, adalet diyerek geçirdim. Hele de AKP iktidarı döneminde sürekli bedel ödemeyi onur kabul etmiş biri olarak, cumhuriyet için yola devam diyerek aday adayı oldum” sözleriyle açıkladı. Aday adaylığını hem bir hak, hem de bir görev olarak gören Eminağaoğlu, “Yıllardır emek ve mücadele birlikteliği içinde olduğum arkadaşlarım, bu yolda beraber yürüdüğüm halkım ve partililerimin de beklentisi ve isteği bu kararı almamda etkin oldu” dedi.
‘Kaynak sorunu çekmeyeceğiz’
Seçilmeleri durumunda hedeflerinin Çankaya’da yurttaşa dokunmak olduğunu belirten Eminağaoğlu, “Sorunları çözmek ve yerli yabancı herkese Atatürk Cumhuriyetinin fazilet olduğunu göstermek istiyoruz” vurgusunu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle uyum içinde çalışmak gerektiğini kaydeden Eminağaoğlu, "Katılımcı belediyecilikle gerek insan unsuru, gerek belediye olanaklarını da gözeterek kaynak sorunu çekmeden her türlü projenin üretilip uygulamaya konulmasını sağlayacağız”değerlendirmesinde bulundu.
‘Gelir sorunlarına odaklanacağız’
Sorumluluklarının göreve gelince artacağının altını çizen Eminaoğlu, “Düşük gelir gruplarına yönelik yaşanan sorunların çözümüne odaklanacağız. Ulaşmadığımız ev, girmediğimiz sokak kalmayacak. Okul öncesi ve üniversite dahil her düzeydeki okullarda eğitim gören çocuk ve gençlerimizin yiyecek, barınma, eğitim gibi sorunlarında her zaman yanlarında olacak, onları karanlık mihraklarla karşı karşıya kalmalarını önleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin mimarisini koruyacaklarını söyleyen Eminaoğlu, "Tarih, kültür, sanat, eğitim, çevre, doğa, sokak hayvanları ve tarım gibi konularda yetkin kadro ile çalışıp çağdaş bir yönetim anlayışı benimseyerek tüm projelerimizi yaşama geçireceğiz” dedi. Yerel yönetimlerin varlık nedeninin halkın ortak gereksinimlerinin karşılanması olduğunu ifade eden Eminaoğlu, "rantçı değil, halkçı ve toplumcu bir anlayışla hareket edileceği" vurgusunu yaptı.
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