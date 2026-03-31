Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevdeki iki yılının değerlendirmesini yaptı: ‘4,5 milyar lira SGK ve prim borcu ödendi, hizmetler eksiksiz devam etti’

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, dün bir lokantada yaptığı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Güner, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yönetime gelmesinin yıldönümü kapsamında bugün yapacağı “İkinci Yılda Hesap Veriyoruz” etkinliği öncesinde yaşama geçirmiş oldukları hizmetleri gazetecilere açıkladı.

‘YURTTAŞIN EN BÜYÜK SORUNU GIDAYA ERİŞİM’

Toplantıda, yapılan hizmetlerin açıklandığı bir sinevizyon izletildi. Daha sonra, Güner açıklama yaptı. “Gücünü halktan alan, yönünü halka çeviren ve hesabını halka veren bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini ve uyguladıklarını" belirten Güner, göreve geldikten sonra ilk açılışın Kent Lokantası olduğunu anımsattı. Güner, Cebeci ve Harbiye Mahallesi’nin ardından üçüncü Kent Lokantası'nın da nisan ayında Seyranbağları'na açılacağını duyurdu. Güner, “Belki yüzlerce milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz tesisler var ama kent lokantasında yüzü gülümseyen yurttaşın verdiği mutluluk çok daha farklı. Çünkü bugün yurttaşın en büyük sorununun sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşım olduğunu görüyoruz” dedi.

EMEKLİLERİN DÜŞÜK AYLIKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Emekli yurttaşların aldığı aylıkların düşüklüğüne dikkat çeken Güner, “Bir yurttaşımız bana ‘Bugüne kadar ödediğim primlerimi geri versinler, maaş istemiyorum’ dedi. Onların sosyalleşmesini sağlamak için emekli lokallerini hayata geçirdik. Çay, kahve, çorba gibi ikramların yanı sıra eğitimler ve programlar düzenliyoruz. Bahçelievler, Çiğdem ve Mürsel Uluç mahallelerinde üç emekli lokali açtık. Daha önce yapılan beş Bahar Evi’ni de bu formata dönüştürdük. Şu anda Çankaya’da sekiz farklı noktada emekli lokal hizmeti sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Güner, yaş almış Çankayalılara yönelik hizmetleri de anlattı. 65 yaş üstü yurttaşlara ve sosyal yardım kapsamındaki emeklilere yönelik ev temizliği hizmeti verdiklerini aktaran Güner, Alzheimer, demans ve Parkinson hastaları için takip sistemi dağıtıldığını belirtti. Güner, Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi’nin temelini attıklarını da duyurarak yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Her yıl on binin üzerinde yurttaşa Çankaya evlerinde kurs verdiklerini ve bu evlerin sayısını 30’a çıkarmayı planladıklarını aktaran Güner, üç noktada 10 bin 700 Çankayalıya ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduklarını da bildirdi. Güner, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 26 bin yurttaşa hizmet verdiklerini belirtti ve merkezin sadece düşük gelirli değil, tüm yurttaşların yoğun talep gösterdiği bir yer haline geldiğini vurguladı.

‘GENÇLER YARIŞA BİR SIFIR GERİDEN BAŞLIYOR’

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ramazan ayında iftar çadırları kurduklarını, bu çadırların her birinin farklı gerçekliklere sahne olduğunu anlatan Güner, üç ayrı çadırda her gün 5 binin üzerinde yurttaşla buluştuklarını aktardı. Güner, “İftar çadırlarımıza gelen yurttaş sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40’a varan bir artış oldu. Bunun toplumdaki yoksullaşmayla bağlantılı olduğunu gözlemliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilere yönelik destekleri anlatan Güner, her gün yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği sunduklarını, kantini olmayan 14 okulda yine yaklaşık 3 bin öğrenciye yemek verdiklerini anlattı.

Türkiye’nin en modern ve yenilikçi kamusal alanı olarak ifade ettikleri Çankaya Gençlik Merkezi’ni hizmete açtıklarını ifade eden Güner, buranın podcast (internet radyosu) stüdyoları, sinema salonları, derslikleri, açık ve kapalı çalışma salonları, kafeteryası ve atölyeleriyle gençler için bir yaşam alanı olduğunu belirtti. Güner, “Yüz yataklı kız öğrenci yurdumuzu hizmete aldık. Daha önce başka bir kuruluşa tahsis edilmiş bir binaydı. Belediyemize kazandırarak kapsamlı bir tadilat sonrası kız öğrenci yurduna dönüştürdük. Çankaya Akademi ile gençlere YKS hazırlık kursları veriyoruz. Dijital akademi ile de online ders, test ve sınav imkânı sağladık. Çünkü dershaneler ve kurslar çok pahalı hale geldi. Gençler bu yarışa bir sıfır geriden başlıyor. Biz de buna destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

İNŞAATLAR SÜRÜYOR

Belediyenin sosyal tesislerine yönelik bilgiler de veren Güner, “Çankafe’ler, parklarımızda ve sosyal tesislerimizde açtığımız kafeteryalardır. Ancak sıradan bir belediye kafesi değil; zincir kafelerle aynı kalitede ürünleri onların üçte biri fiyatına sunuyoruz. Bu da büyük memnuniyet yarattı. Çankaya kreşleriyle marka olmuş bir belediye. 16’ncı kreşimizi ekolojik kreş olarak açtık. Çocuklar burada doğayla iç içe büyüyor. Ayrıca gece kreşi uygulamamız da devam ediyor” dedi. Güner, Çankafe sayısını 9'a yükseltmeyi planladıklarını, 17’nci kreşin de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

40 BİN AİLEYE 162 BİN LİTRE SÜT DESTEĞİ

Güner, bugüne kadar 40 bin 500 aileye toplam 162 bin litre süt desteği sağladıklarını aktardı. Kızılay Sakarya Caddesi’nde Kadın Danışma Merkezi’ni açtıklarını belirten Güner, “Kadınlar buraya başvurarak her konuda destek alabiliyor. Ayrıca 7/24 ulaşabilecekleri bir telefon hattı da oluşturduk” dedi. Dijital dönüşüm çalışmalarına değinen Güner, “Göreve geldiğimizde dijital altyapıda eksiklik vardı. E-Devlet entegrasyonunu 7 başlıktan 17’nin üzerine çıkardık. Web sitemizi yeniledik, mobil uygulamamızı hayata geçirdik. E-İmar ve E-Ruhsat uygulamalarıyla yurttaşlarımız belediyeye gelmeden tüm işlemlerini online yapabiliyor. İmar durum belgesinden ruhsata kadar tüm süreçler dijital ortamda yürütülüyor” bilgisini verdi.

TEMİZLİKTE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 78’İ AŞTI

Göreve gelmelerinden bu yana 434 kilometre yol bakımı yaptıklarını, bunun 330 kilometresinin tam kaplama şeklinde olduğunu aktaran Güner, göreve geldiklerinde en yüksek beklentinin temizlik alanında olduğunu ve bugün memnuniyet oranının yüzde 78’i aştığını anlattı. Hayvan barınağının kapasitesini 500’den 1500’e çıkardıklarını ve modern bir tesis haline getirdiklerini söyleyen Güner, “Hem hayvanların sağlığını hem de yurttaşların güvenliğini birlikte gözetiyoruz” dedi. Kültür ve sanat etkinliklerine değinen Güner, “Festivaller ve konserler toplumun nefes aldığı alanlardır. Bu nedenle gençlik festivalleri ve sanat etkinliklerini sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘4,5 MİLYAR LİRALIK VERGİ VE SGK BORCU ÖDEMESİ YAPTIK’

Tüm bu hizmetleri belediyenin mali tablosuna etki eden olumsuzluklara karşın yaşama geçirdiklerini anlatan Güner, “İki yıl içerisinde 4,5 milyar liralık vergi ve SGK borcu ödemesi gerçekleştirdik. Bunun 1,5 milyar lirası doğrudan ödeme, 1,5 milyar lirası taşınmaz işlemleri, 1,5 milyar lirası ise İller Bankası kesintileridir. Tüm bu zorluklara rağmen hizmette hiçbir aksama yaşanmadı. Çankaya’da dolu dolu iki yılı geride bıraktık” diye konuştu.