Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Güner'den teşekkür mesajı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:47

Güncelleme: 01.04.2024 - 18:47

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Güner, tercihlerini CHP’den yana kullanarak Çankaya ve Ankara’da tarihi bir başarının mimarı olan Çankayalılar başta olmak üzere; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, CHP örgütüne, sandıklara sahip çıkan demokrasi emektarlarına ve temiz bir dille, nezaketli kampanya yürüten rakiplerine teşekkür etti. CHP’nin tek başına girdiği seçimlerde tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Güner, tüm seçimler içerisinde en yüksek oy oranıyla Çankaya’da yeni bir rekora imza atıldığını vurguladı. Güner, Çankaya seçmeninin tercihleriyle 40 kişilik İlçe Belediye Meclisi’ne 37 CHP’li üye seçildiğinin altını çizerek Çankaya’dan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidecek 10 üyenin tamamının CHP’li olmasının gururunu yaşadığına vurgu yaptı:

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'