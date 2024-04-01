Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Güner'den teşekkür mesajı

Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Güner, teşekkür mesajı yayımladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 18:47
Çankaya Belediye Başkanı seçilen CHP'li Güner'den teşekkür mesajı
Abone Ol google-news

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Can Güner sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Güner, tercihlerini CHP’den yana kullanarak Çankaya ve Ankara’da tarihi bir başarının mimarı olan Çankayalılar başta olmak üzere; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, CHP örgütüne, sandıklara sahip çıkan demokrasi emektarlarına ve temiz bir dille, nezaketli kampanya yürüten rakiplerine teşekkür etti. CHP’nin tek başına girdiği seçimlerde tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Güner, tüm seçimler içerisinde en yüksek oy oranıyla Çankaya’da yeni bir rekora imza atıldığını vurguladı. Güner, Çankaya seçmeninin tercihleriyle 40 kişilik İlçe Belediye Meclisi’ne 37 CHP’li üye seçildiğinin altını çizerek Çankaya’dan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gidecek 10 üyenin tamamının CHP’li olmasının gururunu yaşadığına vurgu yaptı:

'HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Adaylığının ilan edildiği günden bu yana samimi bir destek gördüğünü belirttiği Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkürlerini açıklamayla birlikte yayınladığı fotoğrafla da ifade eden Güner, Çankaya Gençlik Kolları’nda siyasete başladığını anımsatarak “Evim bildiğim, baba ocağımız parti örgütümüzün vefakar ve cefakar emekçilerine, sandık görevlilerimizden veri girişi sorumlularına kadar tüm yol arkadaşlarımıza, bu tarihi başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri, katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Güner, “Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine Çankayalılarla birlikte, hep beraber başaracağız" dedi. 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’

Özgür Özel: ‘Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik’
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?

Tek bir başlık öne çıktı... Yandaş gazeteler seçimi nasıl gördü?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı İkizler burcu yorumu
Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Başak burcu yorumu