Çankırı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çankırı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çankırı'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çankırı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çankırı'da İsmail Hakkı Esen Belediye Başkanı seçildi.
Çankırı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
MHP
Göz Atın
İsmail Hakkı Esen
19.665 %46,99
AKP
Hüseyin Boz
16.001 %38,24
İYİ PARTİ
Raif Oktay
3.579 %8,55
CHP
Mustafa İbişoğlu
1.968 %4,70
SAADET
477 %1,14
DSP
64 %0,15
VATAN
35 %0,08
BTP
33 %0,08
TKP
27 %0,06
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