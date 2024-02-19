Çankırı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çankırı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çankırı'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:48
Çankırı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Çankırı'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çankırı Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 11 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çankırı'da İsmail Hakkı Esen Belediye Başkanı seçildi.

Çankırı 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

MHP

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CHP’de aday mesaisi devam ediyor: O ilçenin adayı değişti!

CHP’de aday mesaisi devam ediyor: O ilçenin adayı değişti!

İsmail Hakkı Esen

19.665 %46,99

AKP

Hüseyin Boz

16.001 %38,24

İYİ PARTİ

Raif Oktay

3.579 %8,55

CHP

Mustafa İbişoğlu

1.968 %4,70

SAADET

477 %1,14

DSP

64 %0,15

VATAN

35 %0,08

BTP

33 %0,08

TKP

27 %0,06


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