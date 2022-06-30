CANLI: Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası

Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur ve Cumhuriyet.com.tr Sorumlu Haber Müdürü M. Birol Güger, Cumhuriyet TV'de Madrid'de gerçekleştirilen NATO Ziversi'nde alınan kararları ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 16:08
CANLI: Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
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NATO madrid
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