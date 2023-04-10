Canlı yayında anlattı... Hulki Cevizoğlu'nun AKP'ye yanaşmasının formülü
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun milletvekili adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tezkan, Cevizoğlu'nun AKP'ye geçmesi ile ilgili "CHP'yi HDP ile evlendiriyorsun. Sonra hepsine karşı çıkıyorsun. Sonra e ne yapalım AKP'ye geçtik diyorsun" dedi.
14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Gazeteci Hulki Cevizoğlu da İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan da gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programında konuşan Tezkan, şu ifadeleri kullandı:
"AKP'ye yavaş yavaş, ufak ufak yanaştı. Diyelim ki senin sosyal demokrat bir kimliğin var ve sadece CHP yönetimine kızıyorsun. Sonra dönüyorsun Kılıçdaroğlu'na kızıyorsun. Eski CHP yönetimini beğeniyormuşsun, Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyormuşsun gibi yapıyorsun. Sonra ya ben HDP'ye karşıyım, terör merör diyorsun. CHP'yi HDP ile evlendiriyorsun. Sonra hepsine karşı çıkıyorsun. Sonra e ne yapalım AKP'ye geçtik diyorsun."
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