Canlı yayında Bakan Kurum'un yanında Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Bakan Murat Kurum'u konuk aldığı yayında Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk canlı yayınında Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Programda AHBAP'a çadır ve konserve satması sonrası gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
"KIZILAY'I KİŞİLER ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK EN KOLAYI"
Bakan Kurum, Kızılay'a yapılan eleştirilere "Kızılay bizim kurumumuz. 85 milyonun bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız, arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak, uykusuz, yorgun her türlü çalışmayı yapmak üzere bir mücadele yaptılar. Burada Kızılay'ı yermek, kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı. Kurumlarımızı korumak zorundayız" diye yanıt verdi.
İSTİFA ÇAĞRISI
Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay Başkanı da kurumu korur inşallah" diyerek bir istifa göndermesi yaptı.
Mehmet Akif, "Kızılay Başkanı kurumu korur derken, nasıl korunması gerektiği konusu kendisine çokça söyleniyor. Belki orada durmayarak korur anlamında söyledim. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın" diyerek Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç
- Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı!
- LGS'de ikinci dönem konuları sorulmayacak
- Bahçeli istedi YSK yaptı
- Rüşvet düzeni 2
- Hurmayı yanlış tüketiyor olabilirsiniz!
- Erdoğan'a şikâyet AKP'yi karıştırdı
- MHP il başkanı istifa etti