Canlı yayında çok sert tepki göstermişti... Bakan Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e isimsiz gönderme: 'Suskunluğum asaletimdendir, kifayetsiz muhteris'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum ve il binası önündeki polis barikatları üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi.

Özel, "Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar" dedi.

Yerlikaya'ya seslenen Özel, "Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Günü gelecek utandıracağım seni" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA’DAN “İSİMSİZ” GÖNDERME”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise isim vermeden Özel'e göndermede bulunarak, "Kifayetsiz muhteris" dedi ve şunları yazdı:

"Mevlana der ki: 'Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?' Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel'in Yerlikaya ile ilgili konuşmasının tamamı şöyleydi:

"Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Ben kimseye kinlenmem ama bu iş beni kinlendiriyor. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller, insan değiller.

2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım. Bir tanesi kişisel hukukta yanlış yaptın diyemez. Günü gelecek utandıracağım seni. Günü gelecek bu yaptığınla utanacaksın. Bir partinin İl Başkanına Genel Başkanına söven sayan meczupları o binaya biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. O ininize girdik diyen gelsin bakalım yarın. Peşime birkaç meczup takmışlar, güya içkili fotoğrafta beni yakalayıp fotoğrafımı çekecek. Yarın il binasındayım. O şeref yoksunu gelsin binadan paylaşım yapsın bakalım."