Canlı yayında 'HTŞ' kavgası: AKP'li Mehmet Metiner, Murat Gezici'nin üzerine yürüdü
Ekol TV canlı yayınında, terör örgütü HTŞ'yle ilgili tartışma sırasında gergin anlar yaşandı. AKP'li Mehmet Metiner, programda Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici'nin üzerine yürüdü.
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı Ekol TV ekranlarında gergin anlara sahne oldu.
Programın konuklarından Gezici Araştırma'nın Başkanı Mehmet Gezici, "yayında HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini" söyleyerek "Terör örgütünü pazarlamaya çalışıyorsunuz. Türk devleti bunları görmüyorsa, bunları yayına çıkartıyorsa yazık" dedi.
Bu sözler, programın konuklarından eski Milletvekili Mehmet Metiner'i kızdırdı. Gezici'ye "Kim bizi televizyonlara çıkarıyor? Devlet mi çıkartıyor bizi buraya? Saygısızlığa devam edersen ara verelim, dışarıda gerekli hesaplaşmayı yapalım" diyerek çıkışan Metiner, sunucudan programa ara verilmesini istedi. Sunucu Yasin Erçağlayan bu durum üzerine ara verileceğini söylerken Metiner'in ayaklanıp Gezici'nin üzerine yürüdüğü görüldü.
Yayına verilen aranın ardından Gezici programı terk ederken, Metiner ise seyircilerden özür diledi.
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