Canlı yayında 'plaka' dağıttılar: Halep bizim olsa fena mı olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke...

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:59

İktidara yakın İhlas Grubu bünyesindeki TGRT Haber'de yayımlanan "Medya Kritik" programında Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Programın yorumcularından AKP'li yazar Cem Küçük, ülkede cihatçı terör örgütü HTŞ'nin kontrolüne geçen illerden biri olan Halep için "Halep bizim olsa fena mı olur?" dedi

Küçük, "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Cumhurbaşkanımız ne derse o ama..." diyen Küçük, programın diğer konuklarına dönerek "Sevinmez misin abi yani? Orası Suriye'nin toprağı ama... Mekke Medine bende olsa kötü mü olur? Kudüs bende olsa kötü mü olur? 82 Kudüs, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire..." dedi.

Küçük, Ortadoğu'da ülkelere ait kentrleri "plaka" numarası vererek Türkiye'ye eklerken programın konuklarından Nazif Okumuş "Musul'la Kerkük'ü de sayanlar vardı. Onu şimdi unuttular" diyerek araya girdi. Küçük de bunun üzerine "Onu da alalım abi. 89 Kerkük, 100 şey..." diyerek yanıt verdi.