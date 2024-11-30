Suriye'de tansiyon yükselirken: Esad'dan ilk açıklama!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 23:32

Güncelleme: 30.11.2024 - 23:55

Suriye ordusu ile çatışan Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere cihatçı grupların ilerleyişi sürüyor. Halep ve İdlip'in büyük bir bölümünü ele geçiren gruplar Hama'ya doğru ilerliyor.

Bölgede tansiyon yükselirken Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Esad ile BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Suriye'de yaşananların ele alındığı görüşmede Esad, ülkesinde 'istikrar' vurgusu yaptı.

"SALDIRILAR NE KADAR YOĞUN OLURSA OLSUN..."

Esad, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek.

Suriye, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla, saldırılar ne kadar yoğun olursa olsun, onları yenme ve ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir."

BAE liderinin de Esad'a, ülkesinin Suriye devletinin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamaya göre Sudani, görüşmede “Irak'ın terörle mücadele konusunda Suriye'ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu” belirtti. Sudani, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.