Canlı yayında 'reklam' gerginliği: İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan çok sert tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına telefonla bağlandı. Konuşma sırasının İBB Sözcüsü Ongun'a gelmesiyle reklama gidilmesi Ongun’u isyan ettirdi, canlı yayında tartışma çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde yaptığı konuşmada, 'hayata geçirmek istedikleri projeleri bir şekilde engelleme çabasında olanlar olduğunu' belirtmişti.
İmamoğlu, İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımının kimse tarafından engellenemeyeceğini söyledi. İmamoğlu, “Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden” diye sordu ve projelerinin bekletilmesine isyan etti.
Söz konusu engellemelerin tartışıldığı, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına konuk olarak bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, konuşma sırası kendisine geldiğinde reklama gidilmesine isyan ederek programdan ayrıldı.
“KİMSENİN SUFLE ALMASINA GEREK YOK”
Ongun, reklama gidilmesine anlayış göstermesini isteyen program konuğu Mehmet Özkan’a, “Reklam’da kimsenin sufle almasına gerek yok” diyerek itiraz etti.
Eski CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Albay Dursun Çiçek de Murat Ongun’a destek çıkarak, “15 dakikadır konuşturmadınız ya. Bir de uzaktan bağlanıyor, müsaade edin” dedi.
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