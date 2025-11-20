Canlı yayındaki 'İmralı' açıklaması tepki toplamıştı: MHP'li Yıldız'dan sert sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni süreç için Meclis'te kurulan komisyona yönelik İmralı çağrısı siyasette gündemi belirlerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bahçeli'nin çağrısının ardından CHP, AKP ve DEM Parti bugün gelişmeyi ilgili kurullarında ele alıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise dün katıldığı bir yayında, "İmralı'ya gidilecektir, bunu net olarak söylüyoruz" ve "Umut hakkının yolu şartlar gerçekleştiğinde elbette açılacaktır" ifadeleriyle tepki topladı.

"BENİM VERDİĞİM MÜCADELENİN ZEKATI..."

Yıldız dünkü programdaki sözlerine ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

MHP'li Yıldız, "Politik tartışmalarda karşı tarafa hakaret etmek benim üslubum değildir. Ancak bana Türk Milliyetçiliği dersi vermeye kalkanlara söylüyorum; Benim 57 Yıldır verdiğim mücadelenin zekatı tüm sülalenizi, köyünüzü Türkçü yapar" dedi.

AİHM AÇIKLAMASI

Yıldız bir başka sosyal medya paylaşımında ise tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik AİHM'nin hak ihlali kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız şunları söyledi:

''AİHM,ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur.

Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise, ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir.

Bu durumda başka bir seçenek yoktur.

Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.

Adaletin hizmetinde

25 bin 459’ Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır.

Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir.

Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur.''

''GEREKİRSE BEN GİDERİM''

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, komisyona İmralı ziyaretini gerçekleştirmeleri çağrısında bulunarak "Gerekirse ben İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanmıştı.