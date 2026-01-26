Çarpıcı araştırma sonucu: Esnafın ve ev kadınlarının siyasi parti tercihi belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, son olarak esnaf ve ev kadınlarıyla yaptığı anket çalışmasını paylaştı.

20-22 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan ankette, esnaflara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı.

AKP ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.

Esnaflarla yapılan ankette diğer siyasi partilerin oy oranları ise şöyle:

MHP: Yüzde 6.5

DEM Parti: Yüzde 5.5

İYİ Parti: Yüzde 4.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.7

Saadet Parti: Yüzde 1.7

CHP YİNE BİRİNCİ

ORC Araştırma, aynı tarihlerde ev kadınlarına da "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yöneltti.

26 ilde 780 ev kadınının katıldığı anketin sonuçlarında ise CHP yüzde 34.9 oyla birinci parti oldu. AKP ise yüzde 32 oy ile ikinci sırada kaldı.

Ev kadınları ile yapılan ankette diğer siyasi partilerin oy oranları ise şöyle:

MHP: Yüzde 6.1

İYİ Parti: Yüzde 5.0

DEM Parti: Yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

Saadet Parti: Yüzde 1.6