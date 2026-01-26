Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı: 'Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok'

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemler, Fenerbahçe-Göztepe maçında herkesin gözünden kaçan bir pozisyona değindi ve "Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli futbolcu yok" ifadelerini kullandı.

8' Janderson'un Skriniar'a müdahalesinde faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin ilk büyük hatası burada oldu. Göztepeli futbolcu Skriniar'a hiçbir şekilde faul yapmadan topu aldı. Çok yanlış bir değerlendirme yaptı hakem.

Deniz Çoban: Şüphe yok hocam, böyle faul olmaz. Cihan Aydın çok iyi başladı, 5. dakikadan itibaren standardını tamamen bozdu.

Bülent Yıldırım: İnanılmaz umut vaadeden bir atakmış. Bu karar çok yanlış ve hayati bir hata olmuş.

45' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Deniz Çoban: Oyuncunun eline çarpıp çarpmadığına bakmaya bile gerek yok. Tamamen doğal konumda kolu. Ceza sahasının da dışında.

Bahattin Duran: Bir ihlal yok. Devam kararı son derece doğru.

Bülent Yıldırım: Bir ihlal söz konusu değil. Ceza sahasının dışında ve elle, kolla bir müdahalesi yok.

57' Göztepe kalecisi Lis, topla iki kere oynadı mı?

Bahattin Duran: Bu Lis'in yaptığının karşılığı çok net bir endirekt serbest vuruş. Neden? Kaleci Lis kendisine gelen topu kurtarırsa ve kurtardığı top önünde kalırsa tabii ki gidip o topla oynayabilir ama kendisine bu kadar yumuşak gelen top kalecinin kontrolünde. Kaleci tercihini topu tutmak yerine eliyle öne almayı tercih ediyor. O top onun kontrolünde artık. Oynadı, gitti ikinciyi aldı. Endirekt serbest vuruş olmalı ama böyle bir düdük şu ana kadar ben hiç görmedim. Yumuşak gelen topta kurtarma olmaz, burada topla oynamış ve bıraktığı topu tekrar kucağına almış. Bu pozisyonda oyunun endirekt serbest vuruşla başlaması gerekirdi.

Deniz Çoban: Bence Cihan Aydın da bunun endirekt serbest vuruş olduğunu biliyor. O kadar net ve açık ama bu pozisyonda eleştireceğim sadece Cihan Aydın da olamaz. Sahada bu kuralı bilen bir tane Fenerbahçeli oyuncu yok. Herhalde Göztepelilerden bekleyemeyiz. Profesyonel bir futbolcu oynadığı oyunun kurallarını minimum düzeyde bilmesi gerek.

Bülent Yıldırım: Endirekt serbest vuruş verilmeliydi, bu ciddi bir hata.