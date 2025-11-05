Çarpıcı sonuç: ‘Ankara’ anketinde CHP’den AKP’ye büyük fark!

HBS Araştırma Şirketi, kasım ayının ilk anketini paylaştı. Ankara'da bin 100 seçmenle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen genel seçim anketinde CHP birinci parti olarak çıktı.

Buna göre Ankara'da CHP yüzde 33.8 oy aldı. Ankette AKP'nin oy oranı da yüzde 26.9 olarak belirlendi.

Ankara'da MHP'nin yüzde 6,1, İYİ Parti'nin yüzde 5,3 ve Zafer Partisi'nin de yüzde 4,1 oy aldığı görüldü.

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin 2,7'şer oy oranı aldığı ankette diğer partilerin oy oranı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Ankette kararsızlar ise yüzde 15,2 oldu.