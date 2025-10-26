Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Casusluk' suçlamasıyla ifade verecek: Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde!

'Casusluk' suçlamasıyla ifade verecek: Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde!

26.10.2025 11:13:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
Takip Et:
'Casusluk' suçlamasıyla ifade verecek: Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde!

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bugün ifade verecek. İmamoğlu saat 10.55 itibarıyla Çağlayan'a getirildi. CHP lideri Özgür Özel de İmamoğlu'na destek için adliyeye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. 

19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıkmış olacak.

YURTTAŞLAR YASAĞA RAĞMEN TOPLANDI

CHP’li vekiller adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, çevredeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yurttaşlar, yasağa rağmen adliye önünde toplandı.

Çağlayan Adliyesi önünde yaşananları takip etmek için tıklayın.

Image

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da Emniyet'teki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı.

Yanardağ'ın da adliyeye sevki bekleniyor.

İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYEDE

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.

EKREM İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ

İfade verecek olan İmamoğlu da saat 10.55 itibarıyla İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL ADLİYEYE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, saat 11.08 itibarıyla adliyeye geldi.

Özel, partililer ve İmamoğlu'nun avukatları tarafından karşılandı.

Image

AYRINTILAR GELECEK...

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #ifade #Çağlayan Adliyesi