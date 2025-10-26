'Casusluk' suçlamasıyla ifade verecek: Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.
19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıkmış olacak.
YURTTAŞLAR YASAĞA RAĞMEN TOPLANDI
CHP’li vekiller adliye önünde geceden bu yana nöbet tutarken, çevredeki güvenlik önlemleri de artırıldı.
Yurttaşlar, yasağa rağmen adliye önünde toplandı.
MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR
Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da Emniyet'teki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı.
Yanardağ'ın da adliyeye sevki bekleniyor.
İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYEDE
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.
EKREM İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN'A GETİRİLDİ
İfade verecek olan İmamoğlu da saat 10.55 itibarıyla İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
ÖZGÜR ÖZEL ADLİYEYE GELDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, saat 11.08 itibarıyla adliyeye geldi.
Özel, partililer ve İmamoğlu'nun avukatları tarafından karşılandı.
AYRINTILAR GELECEK...