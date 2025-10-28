Casuslukla suçlanan Hüseyin Gün tek tek anlattı: AKP’li bakanlar ile Londra’da toplantı organize etmiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı “casusluk” soruşturmasında baş şüpheli olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün ifadeleri tartışılmaya devam ediyor.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı “casusluk” soruşturmasında baş şüpheli olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün verdiği ifadelerden ilginç bilgiler çıkmaya devam ediyor.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, Gün, 2010 yılında Londra’daki Lordlar Kamarası’nda AKP'li bakanlar ve yetkililerle bir toplantı organize ettiğini söyledi.

Savcılığın "casusluk" ile suçladığı Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da Emniyet'te verdiği ifadede, el yazısıyla tutulmuş bir bilgi notuna ilişkin şu yanıtı verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1923 yılından bugüne kadar Lordlar Kamarası’nı açtıran bir Türk yoktur. Lordlar Kamarası’nı açtıran tek Türk benim. 10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu.”

Hüseyin Gün’ün bahsettiği bu toplantının, dönemin AB Müzakerelerinden Sorumlu Bakanı Egemen Bağış’ın resmi programında da yer aldığı doğrulandı.

Organizasyon Global Strategy Forum (Küresel Strateji Forumu) adlı kuruluşun düzenlediği seminerin, Hüseyin Gün'ün girişimiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Gün'ün o dönemde bu forumun Danışma Kurulu Üyesi olduğu da arşivlerde görülüyor.

Toplantıya Egemen Bağış’ın yanı sıra, Kürşat Tüzmen, o günlerde Başbakan Danışmanı olan İbrahim Kalın, AKP’de farklı görevlerde bulunan Yaşar Yakış ve Nursuna Memecan gibi üst düzey Türk yetkililer katıldı. İngiliz yetkililer, bakanlar ve parlamenterler de toplantıda yer aldı.

Küresel Strateji Forumu’ndan yapılan açıklamada, toplantının Türkiye’nin AB ile ilişkileri açısından batıya, Ortadoğu ile ilişkileri açısından ise doğuya doğru artan etkisi ve rolünü ele aldığı belirtiliyordu.

Küresel Strateji Forumu’nun arşivlerine göre, Gün’ün organize ettiği 2011'deki bir başka toplantıya ise CHP’li Ünal Çeviköz’ün de katıldığı ortaya çıktı.