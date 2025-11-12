‘Çatlak’ tartışmalarının ardından… Erdoğan ile Bahçeli ilk kez bir araya geldi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme bu senenin 6'ncı görüşmesi olarak kaydedildi.

İttifak ortakları "çatlak" tartışmalarının ardından ilk kez bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine 29 Ekim resepsiyonuna Bahçeli katılmamıştı.