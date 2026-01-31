‘Çatlı’ filmine Nükhet İpekçi’den tepki: 'Daha tanıtımında itiraf var'

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 47 sene önce, 1 Şubat 1979’da öldürüldü. İpekçi’nin 47. ölüm yıldönümünden kısa süre sonra, Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan, bir film vizyona girecek.

T24’te yazan gazeteci Gökçer Tahincioğlu, Nükhet İpekçi ile bu filmin hissettirdiklerini, geçen 47 yıldan bugüne neler yaşandığını konuştu.

"BABALARIMIZI HAİN KENDİLERİNİ KAHRAMAN GÖREN KİŞİLER"

İpekçi “Bugün Abdullah Çatlı için film yapılıyor ve Çatlı filmde bir kahraman olarak sunuluyor. Fragmanları size ne hissettirdi. Çatlı’nın genç kuşaklara bu şekilde sunulması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Bir insanın babasını kahraman olarak sunma ihtiyacını hazin buluyorum. Aramızdaki binlerce baba, onları vatan haini, zararlı birer böcek gibi gören, kendilerini vatan kurtaran kahraman yerine koyan kişiler tarafından katlettirildi. Bizler türküler söyleyip tabutlara, mezarlara karanfiller serperken bu kurbanlarımız ne kadar yiğit ve aydınlık kişilerdi derken o korunaklı failler, cezasızlık zırhları altında görevlerini yerine getirmiş gladyatörler gibi sakindiler, kendilerinden memnun ve emindiler. Onca yılın yaşanmışlığıyla bu bilgiyi adeta görmüşüm gibi hep zihnimde canlandırırdım. Demek şimdi de filmini görmek gerekecekmiş.”

"YILLAR ÖNCE BAHÇELİEVLER'DE OLANLARI NEREDEN BİLSİNLER?"

Filmin tanıtım bölümlerinden en çok dikkatini çekeni de dile getiren İpek, “Dikkatimi çeken ‘Yakalanırsak devletle alakamızın olmadığını iddia edeceğiz’ cümlesi oldu. Belki bu filmde daha başka itiraflarla da karşılaşabiliriz. Yol açıcı olur. Şimdiye kadar üstü örtülmüş belli kanıtları gün yüzüne çıkarır. Gençlerin arasında öfkesini boşaltmaya, kendini şiddetle ifade edip var olmaya eğimli olanlar, kahramanlık etmeyi gerektirecek hasım arayanlar, ötekileştirip düşman olmaya, yok etmeye eğimli olanlar, bu tür filmlerle kendilerini kolayca bütünleştirip aslanlar gibi kükremek isteyeceklerdir. Yıllar yıllar önce Bahçelievler’de olanları nereden bilsinler?

Kimilerinin gerekçeleri çocuklarına daha iyi yarınlar bırakmak adına insan temizliği yapmak da olabilir. Bizim babalarımız daha iyi yarınları ellerindeki silahlarla, bombalarla, uyuşturucularla değil kalemleriyle sağlamaya çabalamışlardı. Hiç kahramanlık taslamamışlardı. Üstelik kendilerini hiç de öyle yüceltecek iri iri laflar etmemişlerdi bize. Üşümeyelim diye üstümüzü örtmelerini anlatma ihtiyacı hiç duymadık o yüzden diye konuştuk.

İpekçi sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllar önceki bir etkinlikte yine bu bağlamda söylediğim gibi babamın kahramanlık etmesini gerektirecek bir hasmı olmamıştı. Kimseyi karşı taraftan biri gibi görmedi, ötekileştirmedi, düşmanlık etmedi, yok etmedi. Zihniyle ve kalbiyle herkesi her düşünceyi kucaklayan biriydi, olsa olsa “insanlar ve katiller” diye bir ayrım yapabilirdi. Katillere karşı da düşmanlık yapmak değil hukuk kurallarını işletmek gerekir.”