Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda konuştu.
İkili arasında yapılan görüşmede, Türkiye'deki yıkıcı depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımların ele alındığı öğrenildi.
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