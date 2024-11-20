Çayırhan Termik Santrali'nde 500 madenci, özelleştirmeye karşı kendilerini yer altına kapattı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:39

Güncelleme: 20.11.2024 - 09:59

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı nedeniyle eylem yapan ve kendilerini yer altına kapatan 500 maden işçisiyle iletişime geçtiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları söyledi:

"Bu özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda TES-İş ile birlikte Çayırhan’da miting düzenledik. Ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan’da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız.

Aldığımız duyumlara göre; ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz. Ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası; maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Yani bu sadece madencinin emekçinin sorunu değil, Çayırhan’ın, Nallıhan’ın, Beypazarı’nın Ankara’nın sorunudur, Türkiye’nin sorunudur."

"ÖZELLEŞTİRME DURDURULUNCAYA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Akçul, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ekonomik koşullarda işsiz kalma tehlikesi yaşayan maden işçilerimiz seslerini duyurmak için kendilerini madene kapattılar. Geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Haftalardır bu konuyla ilgili tek bir umut ışığı göremeyen işçiler artık yer altından seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizler de sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özelleştirme İdaresi'nin işgüzarlığı, emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz."