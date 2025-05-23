ÇAYKUR'u işçi alımını AKP Rize İl Başkanı mı yapıyor? ‘Düzgün çalışan seneye kurasız alınacak’

Rize’de WhatsApp'taki köy gruplarına çay yüklemesinde çalışacak taşeron işçi ilanları atıldı. İlanın sahibinin AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer oldu.

Katmer imzalı mesajın sonunda “Düzgün hakkı ile çalışanlar seneye Çaykur’a kurasız alınacak” ifadeleri yer aldı.

Parti devletinin ve işe alımlarda kuralsızlığın geldiği boyutu gözler önüne seren mesaj tepkiye neden oldu.

İşte o mesaj:





"HALKIN ALIN TERİNE HAKARET"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, mesajın yer aldığı görseli paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in adıyla yapılan bu paylaşım, devlet kurumlarının nasıl parti arka bahçesine çevrildiğini tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

Ne zamandan beri devlet kurumlarına işçi alımını Akp il başkanı yapıyor?

“Düzgün çalışan seneye kurasız alınacak” ifadesi ne demek? Düzgün çalışanı da Akp il başkanı mı seçiyor? Bu ülkenin gençleri işsizken, bir partinin il başkanı hangi hakla devlet kurumunda “kurasız alım” vaadi verebiliyor?

Çaykur gibi halka ait bir kurumda işe girmek için artık kime çalıştığını değil, kime biat ettiğini göstermek gerekiyor. Bu açıkça parti devletinin, torpilin, kayırmanın ve kuralsızlığın ilanıdır.

Bu düzen, halkın alın terine hakarettir. İş bulmak için değil, yandaş olmak için yarışılan bir sistem kurdunuz. Bu memleketin evlatlarını sizin siyasi hesaplarınıza yem ettirmeyeceğiz. Kamu kurumları sizin değil, halkındır!"