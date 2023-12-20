ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi Meclis gündeminde

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:17

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:17

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) programı kapsamında Muğla'nın Menteşe İlçesinde öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mezarlık temizliğine götürülmesini Meclis gündemine taşıdı. ÇEDES projesi ile laikliğe ve pedogojiye aykırı olarak eğitimi dinselleştirme yönündeki faaliyetlerin arttığını belirten Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Meclise soru önergesi verdi.

"ÇEDES PROTOKOLÜ İLE LAİKLİĞE VE PEDOGOJİYE AYKIRI FAALİYETLER ARTTI"

ÇEDES protokolünün 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla ortaklaşa hayata geçirildiğini ifade eden Özcan, "ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleştirilen laikliğe ve pedogojiye aykırı, eğitimi dinselleştirme yönündeki faaliyetler giderek artmış ve kamuoyundan tepki toplamıştır. 2021-2022’de 48 ilde başlatılan ÇEDES protokolü 2022-2023’te 81 ilde 703 okula yaygınlaştırılmıştır. Proje kapsamında 'manevi danışman' olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere 'değerler eğitimi' vermeye başlamıştır" dedi.

"HİÇBİR ÇOCUK DİNSEL İÇERİKLİ PRATİKLERE ZORLANAMAZ"

ÇEDES Projesi kapsamında Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilere cami temizletilmesinin basına yansıdığını hatırlatan Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Öğrencilere Adıyaman Tut ve Muğla Menteşe’de mezar temizletilmiştir. Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrencilerin mezarlıkta olduğu görüntüleri paylaşmış, tepkilerin çoğalmasının ardından paylaşımı kaldırmıştır. Konunun uzmanı psikolog ve pedagoglar tarafından yapılan açıklamalarda, çocukların mezarlık ziyareti ya da temizliği gibi etkinliklere katılımının, çocukların karakteri, yaşı, önceki deneyimleri, kaygı düzeylerine bağlı olarak pek çok ruhsal hastalığın tetikleyicisi olabileceği vurgulanmıştır. Laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyet değerlerinin temeli, eşit ve özgür yarınların güvencesidir. Hiçbir çocuk laik, bilimsel ve kamusal olmayan eğitime ve eğitim faaliyeti adı altındaki dinsel içerikli pratiklere zorlanamaz. Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereği olarak ÇEDES projesi ivedilikle sonlandırılmalıdır."

ÖZCAN'DAN BAKAN TEKİN'E 5 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti;