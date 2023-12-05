ÇEDES kapsamında tartışmalı uygulamaların ardı arkası kesilmiyor: Mezarlığı öğrencilere temizlettiler

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ediyor.

Din görevlilerinin okullarda eğitim vermesinin önünü açan proje kapsamında, bazı okullarda öğrenciler müfredat dışı işleri yapmak zorunda kalıyor.

Cumhuriyet, geçen günlerde Tekirdağ, Batman ve Niğde’de öğrencilerin ÇEDES kapsamında cami temizlemesini gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken bu kez de öğrencilere Adıyaman’da Tut Kaşlıca Ortaokulu’ndaki öğrencilere mezar temizletildi. Ayrıca öğrencilere cami temizliği de yaptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÇEDES projesi kapsamında öğrencilere mezarlık gezdirdi.

‘LAİKLİĞE AYKIRI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “ÇEDES projesiyle ilgili, yurdun dört bir yanında laikliğe ve pedagojiye aykırı skandal uygulamalara tanık oluyoruz. Daha birkaç hafta önce Karaman’da birkaç okulda bir müftünün ÇEDES kapsamında alakasız derslere girdiğini ortaya çıkarmış, bu derslerde Atatürk’e ve Cumhuriyet’e hadsizce dil uzattığı iddialarını gündeme taşımıştık. ÇEDES’in yerellerdeki uygulamaları farklılıklar gösteriyor ve mesele artık okul içinde, eğitimcilerin gözetiminde olmaktan çıkarılıyor” dedi.

Çocukların eğitim adı altında öğretmenler alınarak imamlara teslim edildiğini belirten Özbay, “Birçok ilde çocuklarımız topluca camilere taşınıp burada içeriğini bilmediğimiz sohbetleri dinlemek ve camiyi temizlemek durumunda kalırken, buna bir de mezarlık temizliği eklendi. Çocukların eğitim adı altında okuldan çıkarılıp cami ve mezarlık gezdirilmesinin mantığı nedir? Mezarlık temizliği çocuklarımıza ne gibi değerler kazandıracaktır?” diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Yetkililere çağrıda bulunan Özbay, “Bizim okulda saçının bir teline bile zarar gelmesin diye gözümüzü üstünden ayırmadığımız çocuklarımızın başına bu ÇEDES turları, faaliyetleri sırasında bir şey gelirse nasıl hesap vereceksiniz?” diye sordu.

Anayasa’nın 42’nci maddesini anımsatan Özbay, “Anayasa eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda ve ancak devletin gözetimi, denetimi altında yapılabileceğini açıkça vurguluyor. ÇEDES çerçevesinde yapılan bu turlarda ise bir gözetim/denetim olmadığı anlaşılıyor. Yine Anayasa’nın 128. Maddesi, kamu hizmetlerinin ancak o alanda uzman kamu hizmetlileri eliyle verilebileceğinin altını çizer. Yani bu maddeye göre eğitim işi, ÇEDES’te yapıldığı üzere o işin uzmanı olan öğretmenlerden alınıp imamlara verilemez. Bakanlık olarak kendinizi ve gerici emellerinizi Anayasa’dan üstün mü görüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Özbay, söz konusu duruma ilişkin mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.