ÇEDES ‘kulüp çalışması’ymış

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

Yücel verdiği bir önergeyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÇEDES projesi kapsamında çocuklara İzmir’de manevi danışmanlar tarafından konferans verilmesi, Tekirdağ, Batman, Bitlis, Kars ve Muş gibi illerde çocuklara mezar ve cami temizliği yaptırılması, sınıfa kâbe maketi kurulup öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırılması, sabır” konusunu işlemek için okulda maket mezar kurulması gibi uygulamaları sordu.



Önergeye yanıt veren Tekin, “ÇEDES projesi bir din eğitimi değildir. Öğretim programında yer alan kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır” dedi.



