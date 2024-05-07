ÇEDES ‘kulüp çalışması’ymış
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, okullarda “değerler eğitimi” adı altında uygulanan ÇEDES projesi kapsamında yapılan ve gazetemiz Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği bazı olayları bir önergeyle TBMM gündemine taşıdı.
Yücel verdiği
bir önergeyle Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin’e ÇEDES projesi
kapsamında çocuklara İzmir’de
manevi danışmanlar tarafından
konferans verilmesi, Tekirdağ,
Batman, Bitlis, Kars ve Muş gibi
illerde çocuklara mezar ve cami
temizliği yaptırılması, sınıfa kâbe
maketi kurulup öğrencilere şeytan
taşlama provası yaptırılması,
sabır” konusunu işlemek için
okulda maket mezar kurulması
gibi uygulamaları sordu.
Önergeye yanıt veren Tekin, “ÇEDES projesi bir din eğitimi değildir. Öğretim programında yer alan kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır” dedi.
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