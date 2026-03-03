Çekmeköy'deki bıçaklı saldırıda Fatma Nur Çelik yaşamını yitirmişti... İstanbul'da öğretmenler iş bıraktı: 'Fatma Hoca için adalet!'

Türkiye, İstanbul Çekmeköy'deki bıçaklı saldırıyı konuşuyor...

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğretmenini ve bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı.

Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış; İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

SENDİKALARDAN GREV KARARI: ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik'in yaşamını yitirmesinin ardından eğitim sendikaları İstanbul'da grev kararı aldı.

Sendikaların genel merkezlerinden ve şubelerinden gelen açıklamalara göre bugün iş bırakan sendikalar şunlar:

• Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

• Eğitim-İş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

• Hürriyetçi Eğitim-Sen (Hürriyetçi Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

• Anadolu Eğitim Sen (Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

• Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

SULTANAHMET’TE BULUNAN İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM ÖNÜNDE BULUŞTULAR

İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda toplanan sendikalar Sultanahmet’te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim önünde buluştu.

Öğretmenler, burada dünkü saldırı protesto etti, can güvenliği talep etti. Toplu açıklama yapan sendikalar, yetkililere seslendi.

İş bırakan öğretmenler, "Fatma Hoca için adalet" sloganları attı.

AYRINTILAR GELECEK...