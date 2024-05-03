Ticareti durdurma kararı alınmıştı... 'İhracatçılar İsrail'e ürün göndermenin yolunu arıyor'

Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:47

Güncelleme: 03.05.2024 - 15:47

İsrail'den sipariş alıp üretime başlayan veya ödeme alan ihracatçılar, ticaretin durdurulması kararının ardından ürünlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e göndermenin yollarını arıyorlar.

Reuters'ın görüştüğü, adlarının açıklanmasını istemeyen dört ihracat sektörü kaynağının verdiği bilgiye göre, imalatçılar özellikle halihazırda ödemesi alınan, üretim bandına giren, yola çıkan veya gümrükte takılan ürünleri İsrail'e Lübnan, Mısır veya Ürdün üzerinden göndermek için yöntem bulmaya çalışıyorlar.

İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemleri, İsrail hükümeti Gazze Şeridi'ne kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar durduruldu.

"LÜBNAN ÜZERİNDEN YOLLAMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"

Ev eşyası ihracatçısı bir şirketin sahibi, ticaret yasağı açıklanmadan önce gümrük sistemlerinin İsrail'i kabul etmemeye başladığını belirterek, "İhracat anlaşması yapılan, ödemesinin bir kısmı alınan mallarımız var. Bunları Lübnan üzerinden yollamanın yollarını arıyoruz. İsrail'deki muhataplarımızla konuşuyoruz nasıl yapabiliriz diye" dedi.

Gıda ihracatçısı bir şirketin sahibi ise Filistin'e gönderdiği ürünlerin mecburen İsrail üzerinden geçirdiğine dikkat çekerek, "Alınmış siparişlerimiz var. Alınan bu yasaklama kararıyla şimdi Filistin'e gidecek malların da önü kesildi. Filistin halkı da zarar görecek. Siparişleri Mısır, Ürdün veya Lübnan üzerinden gönderebilir miyiz ona bakacağız. İşin içinden nasıl çıkacağı bilmiyorum" dedi.

Türkiye geçen yıl 362 milyar dolar olan ithalatın 1.6 milyar dolarını İsrail'den yaptı. Geçen yıl yapılan 255 milyar dolar ihracatın ise 5.4 milyar doları İsrail'e yapıldı.

Geçen yılki ihracatının başlıca üç kalemi 716 milyon dolar ile demir-çelik, 477 milyon dolar ile taşıtlar, 394 milyon dolar ile plastikler oldu.

İsrail'den ithalatın 634 milyon dolarını mineral yakıtlar ve yağlar, 158 milyon dolarını plastikler, 149 milyon dolarını demir-çelik oluşturdu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlamıştı.

Ticaret Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.