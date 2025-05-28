Çelik kasayı 'ele geçirdiklerini' duyurmuşlardı: CHP'li Günaydın o kasanın içinde ne olduğunu açıkladı!

İktidara yakınlığıyla bilinen haber kuruluşları tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın memleketi Giresun’da bulunan yayla evinde 'çelik bir kasası' olduğunu 'ortaya çıkarmış' ve açılmak üzere İstanbul'a getirildiğini servis etmişti.





Söz konusu duruma ilişkin videolu bir paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kasanın içinde ne olduğunu açıkladı.

Günaydın şunları söyledi:

"Mustafa Akın. Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü. Kendisi 1992'de özel harekat polisi olarak göreve başlamış, 2014'ten bu yana da Ekrem İmamoğlu ile çalışıyor. Yandaş medya 8 sütuna manşet haber yaptı. Yayla evinde çelik kasa bulunmuş, kasa açılamamış, İstanbul'a getiriliyormuş.

Bugün kendisiyle konuşup sordum. Benim beylik silahım var, dışarı çıkarken evde bırakmamak için çelik kasanın içerisine bırakırım. Benden şifresini istediler. Ben de şifresini 4828B olarak verdim. O kasadan 2 kutu mermiden başka bir şey çıkmamış.

Mustafa Akın başına gelenlere üzülüyor ama av tüfeğine el konulmuş ona üzülüyor."