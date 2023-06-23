Celile Eren Ökten kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:15

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:15

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Celile Eren Ökten, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Celile Eren Ökten kimdir? Yeni Milli EğitimBakanlığı Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten kaç yaşında, nereli? İşte, Celile Eren Ökten hakkında merak edilenler...

CELİLE EREN ÖKTEN KİMDİR?

Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Doçent Dr olarak görev yapmakta olup halen Yeni Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Söylem, Toplum dilbilim, Metin dilbilim, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, yabancı dil olarak Türkçe derslerini vermekte ve Yüksek Lisans tezleri yürütmektedir. Ana dil edinimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil eğitimi üzerine çalışmaları vardır. Prof Dr Kâzım Yetiş danışmanlığında yürütülen “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Dili ve Edebiyatı’nın Eğitimi-Öğretimi (1839-1923)” adlı doktora tezinde hem Türkçe'nin hem de İngilizce'nin ana dil olarak öğretilmesini çalışmıştır.

2006-2007 yılları arasında Wisconsin Üniversitesi’nde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof.Dr.Thomas Popkewitz ile birlikte “Dilplanlaması ve Dil politikaları” üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmış; daha sonra 2007-2011 yılları arasında Prof Dr François V. Tochon ile Wisconsin Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı’nın ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan “Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım” çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev almıştır.

Uzun yıllar hem Galatasaray Üniversitesi hem Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Erasmus programlarında dil eğitmenliği yapmış; Prof Dr Marie-Helene Sauner Leroy’un Fransızlar için geliştirdiği Türkçe öğrenme yönteminin ve materyalerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, belediyelerde mesleki eğitim, yetişkin eğitimi,yaygın eğitim konularında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalara katılmıştır.