Cem Aydın'a hapis cezası... Özgür Çelik: 'Biz onlara yenilmeyiz çünkü korku duvarlarını aşalı çok oldu!'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aydın, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan ise beraat etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

"BİZ ONLARA YENİLMEYİZ ÇÜNKÜ KORKU DUVARLARINI AŞALI ÇOK OLDU"

Çelik, şunları kaydetti:

“Gençliğin bileği bükülmez. Gençliğin iradesine ve örgütümüze yönelik topyekün bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Çağlayan’da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a 1 yıl 5 ay ceza verilirken, Adalar Gençlik Kolları İlçe Başkanımız Ramazan Yıldız tutuklandı. Azınlık iktidarı gençlere cezaevleri ve mahkeme salonları dışında hiçbir şey vaat etmiyor. Karşımızda, tükenmiş iktidarını sürdürmek için muhalefeti, yargı eliyle baskı altına almaya çalışan bir düzen var. Halkımızın mücadelesinden, gençlerimizin değişim inancından korkanlar var. Biz onlara yenilmeyiz. Çünkü korku duvarlarını aşalı çok oldu. Cemler, Ramazanlar korkmaz, çünkü yanlarında milyonların adalete inancı var. Gençliği kelepçelerle, adliye koridorlarıyla susturamazsınız.”